رصدت كاميرا أحد المصورين أثناء تشييع أهالي محافظة الدرب لجثمان العريف بحرس الحدود الشهيد يونس على أبو راسين لقطة مؤثرة، تظهر أحد أصدقاء الشهيد جاثياً أمام الجثمان ليطبع قبلة على رأسه مودعاً إياه قبيل دفنه.
وكان أهالي الدرب بمنطقة جازان، وفقاً لـ”الوطن”، شيعوا أمس الخميس جثمان الشهيد أبو راسين، الذي استشهد في انفجار لغم في دوريته بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.
يذكر أن محافظ الدرب حسن أبوشرحة وعددا من قادة سلاح الحدود على رأسهم اللواء ناصر المطيري تقدموا المصلين على جثمان الشهيد أبو راسين، فيما أعرب والد وأقرباء الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم مدافعاً عن الوطن.
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