أصدرت لجنة التحكيم الرياضي المختصة بالنظر والبت في منازعات الأندية قرار بقبول الطلب المقدم من نادي القادسية في شكواه ضد الاتحاد السعودي .
وقالت اللجنة في بيانها : ” اولاً : قبول طلب التدبير الوقتي شكلا لتقديمه وفقا للمادة ( 28 \1 ) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي .
ثانياٍ : إلزام الاتحاد السعودي لكرة القد بالتسجيل المؤقت للاعب المحترف التون جوزيه جوميز – برازيلي الجنسية – والسماح له بمشاركة فريق نادي القادسية السعودي في المباريات بشكل مؤقت اعتبارا من تاريخ هذا القرار وحتى صدور القرار النهائي .
من جهة أخرى قدم المحامي فهد بارباع المكلف من إدارة نادي القادسية في قضية تسجيل المحترف البرازيلي ايلتون خوزيه شكره لمركز التحكيم الرياضي السعودي “المحكمة الرياضية” بعد السماح للاعب بتسجيله في كشوفات القادسية، وقال بارباع لـ”عين اليوم”: أشكر إدارة القادسية على ثقتها فيني”.
فيما أكد بارباع أنه لا تشابه بين قضيتي لاعب النادي الأهلي سعيد المولد والبرازيلي ايلتون.
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