أعلن نادي النصر توقيع عقد احترافي مع حارس المنتخب الوطني ونادي الشباب وليد عبدالله لمدة ثلاثة مواسم بدءاً من الموسم المقبل.
ووقع العقد مع وليد عبدالله (30 عاماً) رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، وبحضور طلال النجار وحمود العصيمي، ووكيل أعمال اللاعب علي الرماح، فيما رحب رئيس النصر بالوافد الجديد للنادي، معتبراً إياه أحد أفضل الحراس في الدوري السعودي.
وحول إمكانية لعبه مع النصر خلال المباريات المتبقية بالدوري، أوضح فيصل بن تركي أن فترة التسجيل الشتوية انقضت، وأن الفرصة الوحيدة لمشاركة اللاعب مع النصر هي أن يُسقط من كشوف نادي الشباب ويُسجل كهاوٍ في قائمة النصر.
وفق “أخبار 24”.
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