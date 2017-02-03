وجه الحارس محمد العويس تبريكاته إلى زميله في مركز الحراسة بنادي الشباب وليد عبدالله وذلك على انتقاله إلى نادي النصر.
ووضع العويس عبر موقع التواصل الاجتماعي سناب شات صورة لوليد عبدالله تجمعه مع رئيس النصر فيصل بن تركي عند توقيعه لمصلحة نادي النصر وكتب عليها “مبروك يا أبو عبدالله “.
وكان العويس قد سبق وليد في انتقاله إلى النصر بالانتقال إلى نادي الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة ليكون لاعبا أهلاويا بداية من الموسم القادم إلا إذا أتم مركز التحكيم الاتفاقية مابين الأهلي والشباب سيكون العويس أهلاويا من 18 يناير .وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج