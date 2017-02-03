نجحت قوة الضبط الميداني بشرطة الرياض في الإطاحة بوافدين من الجنسية الباكستانية، تورطا في سرقة مركبات من نوع “ايسوزو” من المنطقة الشرقية، وطمس هويتها وتحريف أرقام هياكلها ونقلها للرياض لبيعها أو تأجيرها لبعض بني جلدتهم.
وطبقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، فإنه في ظل التعاون المشترك بين الشرط في المناطق المختلفة، وردت معلومات لشرطة الرياض، تفيد أن مجموعة من الوافدين الباكستانيين امتهنوا سرقة المركبات من نوع “ايسوزو”، ثم طمس هويتها وأرقام هياكلها، ونقلها إلى منطقة الرياض بغرض إعادة تأجيرها.
وفور وصول المعلومات شرعت شرطة الضبط الميداني بشرطة الرياض في تنفيذ جملة من الإجراءات البحثية مكنتها من الاشتباه في اثنين من الجنسية الباكستانية، ثم ضبطتهما عبر كمين محكم، وبالتحقيق المبدئي معهما أقرا بالسرقة، وبدأت شرطة الرياض في استكمال إجراءات تسليمهما لشرطة المنطقة الشرقية لاتخاذ اللازم بحقهما.وفق “أخبار 24”.
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