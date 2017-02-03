أصدرت “الخطوط السعودية” تعميماً يتضمن وقف وتقليص الوجبات المقدمة على عددٍ من الرحلات الدولية، ويشمل هذا الوقف والتقليص ركاب الدرجة السياحية وطاقم قيادة الطائرة.
وقالت صحيفة “مكة” إن التغييرات تشمل الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية (الخدمة الأولى والخدمة الثانية) الذين تكون رحلتهم من الساعة 12 مساء إلى 10 صباحا لتتحول من وجبات ساخنة إلى وجبات الـ “سناك بوكس” التي قد تحتوي على (عصير، بسكوت، ساندوش).
وتشمل ذلك الرحلات المتجهة من الرياض إلى فرانكفورت، ميلانو، باريس، ميونخ، والرحلات المتجهة من جدة إلى مانشستر، مدريد، ميونخ، باريس، فرانكفورت، ميلانو، لندن، جنيف.
وتضمنت القرارات إلغاء تقديم الساندوش والفواكه لطاقم القيادة في جميع الرحلات الداخلية بين المحطات الرئيسية التالية (جدة الرياض الدمام المدينة)، وإلغاء الوجبات الساخنة لطاقم القيادة على جميع رحلات أوروبا التي تكون من الساعة 3 إلى الساعة 6.
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