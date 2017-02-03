بدأ عددٌ من دول الخليح، منها الكويت، وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدار جوازات سفر لصقور وحيوانات أليفة أخرى، فيما نفت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه اعتزامها القيام بذلك.
وأوضح مدير عام إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه الدكتور إبراهيم قاسم وفقاً لـ”الوطن” أن إصدار جوازات سفر للحيوانات الأليفة إجراء متعارف عليه فقط بين الدول الأجنبية، ولا توجد بالمملكة آلية للقيام بذلك.
وأبان أن الوزارة تصدر بطاقات ملكية فقط، حيث تم إصدار بطاقات ملكية لنحو 105 آلاف رأس من الإبل في منطقتي القصيم والشرقية، والعمل جار لتطبيق ذلك في مدينة الرياض، بالتزامن مع إطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للإبل العام الحالي.
وأشار إلى أن بطاقة الملكية تُمنح بأرقام إلكترونية، وهو نظام بدأ تطبيقه منذ سنتين، ولا يزال يُعمل به حتى وقتنا الراهن.
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