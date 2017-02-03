نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد في نجران، في إنقاذ حياة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتدخل جراحي، إثر تعرض الشاب لحالة نادرة لانفجار الطحال.
وكان المريض قد وصل المستشفى وهو في حالة غير مستقرة، وبعد الكشف عليه، اتضح أنه مصاب بحالة نادرة تسمى طبياً بنقص عامل التخثر 13، ليُكتشف تعرض طحاله للانفجار، وهي حالة نادرة تصيب شخصاً واحداً بين كل مليون شخص في العالم.
وأدخل الشاب على الفور إلى غرفة العمليات، وأجري له فريق متخصص في الجراحات الدقيقة جراحة ناجحة لاستئصال الطحال، تحت إشراف استشاري الجراحة سامر الكرك، ليغادر بعد ذلك المريض المستشفى وهو في حالة صحية جيدة.وفق “أخبار 24”.
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