إنا لله وإنا إليه راجعون
توفي فجر اليوم مدير إدارة الأوقاف والمساجد بالخرج سابقا / فهد بن زريب آل فصلا المصارير الدوسري
والصلاة عليه بإذن الله في جامع الملك عبدالعزيز بعد صلاة الجمعة
والعزاء في بيته بحي العالية
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فهد بن زريب آل فصلا المصارير الدوسري فى زمة الله
فهد بن زريب آل فصلا المصارير الدوسري فى زمة الله
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
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