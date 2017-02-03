توصل فريق طبي في مستشفى عسير المركزي إلى “فطريات نادرة” تنشط في دماء بعض المرضى، وتوجد في البيئة المحيطة، كما أن العدوى تنتقل بسبب خلل في التعقيم عند العلاج، والتغيير على الجروح.
وبين الفريق أن هذه الفطريات تسبب الالتهابات الخطيرة، وتقاوم العلاج، بل وتهدد الحياة، وقال أخصائي الأحياء الدقيقة والخلايا الجذعية، عبدالله آل مناع، إن “الفريق الطبي اكتشف 3 حالات مصابة في هذا الشأن”.
وأوضح (بحسب الوطن) أن الحالات المكتشفة حتى الآن تعود لفتاة ثلاثينية مصابة بفشل كلوي مع آلام حادة في منطقة البطن، حيث تم سحب عينة من دمها، وإرسالها للمختبر، وتم تشخيص الحالة بأنها مصابة بفطر نادر (scedosporium apiospermum)، وهو فطر يتواجد في المياه الملوثة، وفي التربة، ومياه الصرف الصحي.
وأشار إلى أن الحالة الثانية لطفل عمره 4 سنوات، كان يعاني من التهاب رئوي حاد، وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في المختبر اتضح أنه مصاب بفطر نادر (Tilletiopsis minor).
وبين أن الحالة الثالثة تخص طفلا عمره 9 سنوات نُقل إلى المستشفى إثر حادث مروري، وأصيب بغرغرينة في الرجل اليسرى، مما أدى إلى بترها، وبعد البتر تماثل للشفاء، ولكن تم اكتشاف فطر نادر لمسبب للغرغرينة (Apophysomyces variabilis ).
والفطر الأخير من النوع “المتبدل” لأنه قادر على تبديل خريطته الجينية، ويعيش بشكل طبيعي في التربة، ويمكن أن يسبب التهابات قاتلة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، وتكون الإصابة به إما عن طريق تعرض الجروح مباشرة للميكروب، أو خلل في التعقيم عند العلاج، أو التغيير على الجروح”.
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