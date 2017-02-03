قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، إن تحديد أسعار التأمين على المركبات بعد تخفيضها لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث تخضع لتقديرات الخبير الاكتواري.
وأوضح العيسى بحسب صحيفة “اليوم”، أن رأي الخبير الاكتواري يستند إلى أسس علمية لتحديد نسبة المخاطرة ومن خلالها تتحدد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة.
وتوقع العيسى أن يكون هناك انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لالتزام الشركات بقرار “ساما” المتضمن تقديم تخفيض لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث هو 1 أبريل 2017.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت مؤخراً تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج