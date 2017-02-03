أفصح الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة المصري ورئيس وفد مصر المشارك بمهرجان “الجنادرية 31” عن مضمون وتفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح المهرجان بالرياض أول أمس الأربعاء.
وقال النمنم إن الملك سلمان طلب منه نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودار بينهما حديث في مواضيع عدة، أكدت أن خادم الحرمين قائد وزعيم شديد الحب لمصر والحنين إليها والتقدير لها، وكان سعيداً وهو يتحدث عن مصر، فأثناء افتتاحه جناح خان الخليلي بالمهرجان قال: “مصر عادت وبها الآن الأمان والطمأنينة والازدهار، والقادم فيها أفضل إن شاء الله”.
وخلال زيارة الملك سلمان للجناح المصري، أكد النمنم أنه لمس فيه سعادة غامرة وهو يتابع الشباب المصري المشارك شباناً وفتيات وصافحهم جميعاً، حيث قدم له الوزير المصري نائبة القنصل المصري في المملكة، وهي فتاة عمرها لا يتجاوز 28 عاماً، وقال له يا خادم الحرمين إن لدينا في مصر جيلاً جديداً في الخارجية والدبلوماسية المصرية تحمل قضاياها برؤى وأفكار مختلفة وجديدة، فكان سعيداً وفخوراً بها وبالشباب المصري كافة.
كما أطلع وزير الثقافة المصري خادم الحرمين الشريفين على صورة لكوبري قصر النيل بالجناح المصري، فأشار الملك سلمان إلى الصورة وقال: “هذه المسافة بين الكوبري والنيل كنت أحب في سن الشباب أن (أتمشى) عليها سيراً بالأقدام”.
وأكد النمنم وفقاً لـ”الحياة” أن خادم الحرمين لدى مغادرته الجناح قال له: “أنا سعيد أنني رأيت مصر ولو حتى عن بعد، وهو بُعد مكاني، إنما لا يوجد بُعد نفسي أو بُعد عاطفي بيني وبين مصر”.
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