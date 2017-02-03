أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي القبض على مواطن (28 عاما) متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز 120 مليون ريال، مبيناً أنه تم التحفظ عليه لإحالته إلى الجهات المختصة.
وكشفت مصادر أن المتهم جمع الـ120 مليوناً من مساهمين بزعم أنه مستثمر ووعدهم بتسليم أرباحها، حيث أفاد أحد المتضررين وفقاً لـ”الوطن”، أنه دفع للمتهم 100 ألف ريال بغرض استثمارها في قطاع الكماليات والأدوات المنزلية، حيث وعده الأخير بأرباح سنوية تصل لـ30 ألف ريال.
وأضاف أن المستثمر المتهم سلَّمه الأرباح الأولية للمبلغ، ثم انقطعت بقية الأرباح ولم يلتزم بسدادها كما وعد، ما دعاه وبقية المتضررين إلى إقامة دعوى ضده أمام محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، مطالبين باستلامهم الأموال التي أودعوها لدى المستثمر، حتى ألقت الجهات المختصة القبض عليه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج