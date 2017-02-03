رصد تقرير صحفي بعض من المعوقات التي واجهت المواطنين خلال عمليات التسجيل ببرنامج “حساب المواطن”، مؤكداً أن أبرزها كانت مشكلات تقنية، وكذلك غياب خانات تجيب عن أسئلة هامة تخص التسجيل.
وكشف التقرير الذي استطلع رأي المواطنين بمحافظة أبها وفقاً لـ”عكاظ”، عن توقف البوابة الإلكترونية للحساب عند تقييد الزوجة غير السعودية في الحساب لأسباب تقنية غير واضحة، كما غابت أيضاً خانات هامة مثل كيفية التسجيل للأقارب ممن يقضون فترات محكوميتهم بالسجون أو إمكانية أن ينوب عنه أحد في عمليات التسجيل.
وأشار إلى أن عمليات التسجيل تستغرق ما بين 20 إلى 30 دقيقة تقريباً في حال توافر البيانات والمعلومات المطلوبة داخل الاستمارة.
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