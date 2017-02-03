تجددت معاناة حراس المعدات خلال موسم الشتاء هذا العام، حيث لم توفر الشركات لهم ملاذاً آمناً يقيهم البرد القارس، فظلوا يفترشون الأرض في كثير من المواقع بمدن المملكة.
وفي ظل هذه الظروف التي يعيشها كثير من العمالة، لجأ عامل في إحدى الشركات التي تنفذ مشروعاً بالمنطقة الصناعية في الطائف إلى سلالم إستراحة قريبة منه، ليفرش لحافه أسفل السلم هرباً من البرد.
ووثقت حسابات على موقع “تويتر” أحوالاً مشابهة لعمال آخرين في مدينة الرياض أثناء حراستهم لمولدات كهربائية، وبعض المعدات التي يتم استخدامها في الحفريات التابعة لعدد من المشاريع المنتشرة في أرجاء العاصمة.وفق “أخبار 24”.
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