أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف أعمال حفر خاصة بمشروع تقوم به الأمانة لإنشاء بوابة في الطريق المُغلق لشرق جامع عبدالله بن العباس وسط المحافظة؛ بسبب العثور على رفات وعظام أموات تُشير لوجود مقبرة قديمة.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن معدات الحفر عثرت على عظام ورفات لأموات مدفونين أثناء الحفر في الطريق الفاصل بين جامع العباس بالطائف من الجهة الشرقية وموقف مكة، لافتةً إلى أنه تم التحفظ على الرفات داخل كراتين لتسليمها للدوريات الأمنية.
وبّينت المصادر أن الدوريات ألزمت الشركة عقب حضورها للموقع بوقف العمل والحفر، كما أحالت محضراً بالواقعة للشرطة للتعامل معها.
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