أعلنت وزارة الإسكان أن هناك أكثر من 19 ألف منتج سكني يتم تجهيزها وتسليمها بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على تخصيص وتسليم المنتجات الجاهزة بجميع مناطق المملكة، اعتباراً من منتصف فبراير الجاري.
وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة بالوزارة الإسكان محمد الغنيم، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن مشاريع الوزارة في منطقة مكة المكرمة تتوزع على محافظات جدة والقنفذة والخرمة ورابغ والكامل وخليص ورنية وتربة، مضيفاً أنها تشمل 853 فيلا سكنية و3345 قطعة أرض و15005 شقق سكنية.
ولفت إلى أن الوزارة أبرمت عقد إنشاء 1000 وحدة سكنية في الطائف بالشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أن الوزارة تتيح الفرصة للمطورين العقاريين للاستفادة من بعض الأراضي في منطقة مكة المكرمة لبناء الوحدات السكنية وتوزيع جزء منها أراضي مطورة للمواطنين.
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