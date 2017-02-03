وثقت لقطة تلفزيونية طريفة لاعب القادسية محمد عسيري وهو يسير متلحفا بالبطانية في أرضية ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة الهلال ويحمل في يده مشروبا ساخنا، بسبب برودة الجو.
ويظهر اللاعب في اللقطة التي رصدتها كاميرات البث المباشر أثناء انتهاء الشوط الأول وذهاب اللاعبين لغرف الملابس، وهو يسير بعفوية مرتدياً البطانية وفي يده مشروب ساخن، في اللقاء الذي يقام في درجة حرارة منخفضة بلغت السبع درجات، فيما حرص باقي لاعبي الفريق على وضع البطانيات على أقدامهم في دكة البدلاء.
يذكر أن هيئة الأرصاد قد توقعت في تقريرها اليوم الخميس استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة قد تنخفض لتحت الصفر.
وفق “أخبار 24”.
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