وثّق الشيخ الدكتور محمد العريفي حالة وجود جثمان معتمر يصلى عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وهو مكشوف الرأس والوجه وغير مكفن.
وأوضح العريفي من خلال مقطع فيديو أنه أتى جهة الجنائز في الحرم ليتفاجأ بوجود جثمان أحد المعتمرين وسط الجنائز، وهو غير مكفن، راوياً بعض الأحاديث النبوية التي تؤكد على دفن المعتمر دون تكفينه، حيث يُبعث ملبياً يوم القيامة.
ودوّن في تغريدة أرفقها مع مقطع الفيديو قائلاً: “لأول مرة في حياتي أصلي على ميت غير مُكفن، ومكشوف الوجه والرأس”.
وفق “أخبار 24”.
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