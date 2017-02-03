روت المواطنة التي حدثت بينها وبين موظفة في مطار القاهرة الدولي مشادة صباح آمس (الخميس)، تفاصيل ما حدث وأدى إلى تخلفها عن رحلتها المغادرة إلى الدمام، وتدخل السفارة السعودية لحل مشكلتها.
وقالت المواطنة إن المشادة وقعت عندما حاولت إحدى موظفات التفتيش في المطار استفزاز بناتها بشكل غريب، بعد عدم وضعهن إحدى الحقائب على السير المخصص، ما استدعى تدخل أمن المطار.
وأضافت أن الأمن احتجزهن حتى غادرت الرحلة، لیحضر بعد ذلك مسؤولون في المطار، وأبلغهن بإمكانية السفر على الرحلة التالية بشرط أن يكتبن خطاب اعتذار للموظفة.
وأفادت المواطنة، بحسب “الرياض”، أنها وبناتها رفضن هذا العرض، وطالبن بحضور محام ومندوب من السفارة كي لا تضيع حقوقهن القانونية بعد مغادرة رحلتهن، وبالفعل حضر المحامي التابع للسفارة لمتابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق المواطنة.
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