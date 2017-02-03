اقتحمت سيارة من نوع BMW محلاً تجارياً لإحدى سلاسل المحلات الشهيرة لبيع المكسرات والقهوة في حي ضاحية لبن بالعاصمة الرياض، مسببة بعض التلفيات المادية في محتوياته.
ووثق مواطن الحادثة بمقطع فيديو نشره اليوم (الخميس) على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم الأضرار التي تسببت فيها السيارة للمحل.
ولم يوضح مصور المقطع أسباب اقتحام السيارة التي استقرت في عمق المحل، محطمة الباب الخارجي وبعض أركانه الزجاجية، فيما رجح بعض متداولي المقطع أن قائد السيارة ربما فقد السيطرة على السيارة.
وفق “أخبار 24”.
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