قال الفنان الكويتي سعد الفرج إن الآثار السلبية لغزو العراق لدولة الكويت واحتلالها كبيرة، وتمتد إلى جوانب عديدة من الحياة، مؤكداً أن تلك الآثار والمآسي لا تزال كثير من منازل الكويتين تتجرع ويلاتها.
وأضاف، في حديث لبرنامج “المقابلة” على قناة “الجزيرة”، أنه يعيش هذه الآثار عبر مأساة في منزله بشكل يومي، حيث إن أحد أبنائه أصيب بصدمة نفسية وفقد عقله إثر التعذيب الذي تعرض له بعدما وقع أسيراً لدى القوات العراقية.
وأفاد الفرج بأنه لم يترك سبباً يمكن أن يسهم في إعادة ابنه إلى طبيعته إلا وأخذ به، حيث حاول علاجه في أماكن عدة، مؤكداً أن الغزو كان صدمة كبيرة له بشكل شخصي، خصوصاً أنه كان من الناشطين العروبيين، لدرجة أن صور صدام حسين كانت معلقة في منزله.
وفق “أخبار 24”.
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