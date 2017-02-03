أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الأربعاء أمراً ملكياً يقضي بتعيين حمد بن خلف الراشد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
يعد الراشد من الكفاءات المميزة في وزارة الداخلية، حيث ولد في مدينة دومة الجندل بمنطقة الجوف، ودرس مراحله الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية فيها.
تخرج في كلية الملك فهد الأمنية عام 1404هـ برتبة ملازم، ثم عُين بمكافحة المخدرات بمحافظة القريات بمنطقة الجوف وعمل في هذا المجال حتى رتبة نقيب.
ثم عمل في قسم الدراسات والبحوث بوزارة الداخلية، وفقا لـ “سبق”، ثم تدرج في المناصب حيث تم تعيينه في الشؤون الأمنية وعمل لأعوام ترقى من خلالها لرتبة لواء.
ثم صدر أمر وزير الداخلية في فبراير العام الماضي بتكليفه وكيلاً مساعداً للشؤون الأمنية، حتى صدر الأمر الملكي بتعيينه وكيلاً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
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