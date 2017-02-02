قال أخصائيو تغذية ألمان: ‘‘إن ‘‘الكراث‘‘ يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ لأنه غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، والكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام، والبوتاسيوم الذي يتمتع بأهمية كبيرة لضغط الدم الصحي‘‘.
وبحسب مجلة ‘‘الصيدليات الحديثة‘‘ الألمانية، يحظى الكراث بأهمية كبيرة بالنسبة للحوامل، حيث إنه يزخر بحمض الفوليك المهم لنمو الجنين. ويحتوي الـ 100 جرام منه على نحو 100 ميكروجرام من حمض الفوليك.
كما يمتاز الكراث، بأنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث يحتوي 100 جرام منه على 29 سعراً حرارياً فقط. ويتمتع بمذاق حريف؛ لذا يمكن استخدامه لإضفاء نكهة حارة على الحساء أو السلطة.وفق “تواصل”.
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