وفقاً لما أعلن سابقاً، تنظم جامعة جدة بالتعاون مع رابطتي ناديي الاتحاد والأهلي (تيفو) مشترك، بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وذلك في مدرجات واجهة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين.يأتي ذلك وفقاً للاتفاقية التي وقعتها إدارة الجامعة، متمثلة في عبدالفتاح مشاط مع رئيسي العميد والملكي المهندس حاتم باعشن وأحمد المرزوقي قبل عدة أسابيع بمقر الجامعة.وفق “النادى”.
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