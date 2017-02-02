تواجد المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باتريس كارتيرون برفقة رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي في تدريبات الفريق والتي يشرف عليها مؤقتاً الكرواتي تيو بريغا ، وكان كارتيرون قد اجتمع بالأمير فيصل قبل انطلاقة التدريبات بفترة طويلة ووقعا العقد الرسمي وتعرف على منشئات النادي وأبرز إنجازاته ، ودار مابين الطرفين حديث حول أهم التقريرات الفنية للمدرب السابق زوران ماميتش ومدى رؤيته لمستقبل النصر ، وأكد له الأمير فيصل بأن المهمة لن تكون بالصعبة بالرغم من كونه يأتي مع نهاية فترة التسجيل إلا أنه يملك أفضل اللاعبين في الدوري السعودي وهو على ثقة بأنه لن يعاني في تطبيق التكتيكات والبرامج التي يريدها.وكان رئيس النصر قد وقع عقدا مع الفرنسي أمس ليتولى مهمته رسميا بعد مباراة الخليج.
من جهة أخرى استبعد بريغا القائد حسين عبدالغني من اللعب بشكل أساسي في مباراة الخليج المقبلة بسبب حاجته لبرامج لياقية أكثر وحفاظاً على الشكل الفني كونه مدرب طوارئ وليس دائم، وتواجد في التدريبات اللاعب راكان الشملان الذي بدأ بالفترة الثانية من برنامجه العلاجي من إصابة الرباط الصليبي حيث اكفتى بالدوران حول الملعب وإجراء بعض تدريبات المرونة للركبة بجانب عبدالعزيز الجبرين،واكتفى الثنائي حسين شيعان وبرونو اوفيني بالدوران حول الملعب ولم تشهد العيادة الطبية تواجد أي لاعب.وفق “النادى”.
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