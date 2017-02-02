أعلن نادي النصر عن إغلاق ملف قضية اللاعب الأوزبكي شوكت ملجنوف.
وقام الحساب الرسمي لنادي النصر عبر شبكة “تويتر” صورة للحطاب التي تلقته إدارة النادي من الاتحاد الدولي “فيفا” بشأن الخلاف الذي حدث بينهما.
وأوضح الخطاب أن الممثل القانوني لملجنوف أرسل للفيفا يوم 24 يناير الفائت بأن إدارة النصر قامت بتسديد مستحقات اللاعب.
واختتم الخطاب بشكر نادي النصر على تعاونه وإخباره بإنهاء الإجراءات الانضباطية التي كانت مقررة ضد نادي النصر.وفق “أخبار 24”.
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