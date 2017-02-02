على الرغم من أنه أعلن بنفسه انضمامه لنادي النصر، إلا أن وليد عبدالله -حارس مرمى الشباب والمنتخب السعودي- لا يزال غير قادر على التوقيع على عقود انضمامه للنصر، الأمر الذي أجبر النادي العاصمي على تأجيل التوقيع ليومين متتاليين.
يأتي التأجيل لرغبة وليد عبدالله في بذل محاولات لشراء المدة المتبقية في عقده، لكنه لم يفلح في ذلك لإصرار مسؤولي الشباب على استكمال مدة عقده مع النادي حتى نهايتها.
وكان وليد عبدالله قد وقّع اتفاقية رسمية ينتقل بموجبها إلى صفوف النصر حتى نهاية موسم 2020، وحصل فور التوقيع على ستة ملايين ريال.
وكان أحد السناريوهات المطروحة أمام وليد هو إعلان انضمامه إلى صفوف النصر بصفة لاعب هاوٍ حتى نهاية الموسم، على أن يتحول مرة أخرى إلى لاعب محترف مع بداية الموسم المقبل، لكن المشكلة التي واجهته هو أن الاتفاق الموقع بين وليد والنصر ينص على انتقاله للنصر اعتبارًا من الموسم المقبل كلاعب محترف.وفق “عاجل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج