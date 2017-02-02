رفعت إدارة الأهلي رسمياً احتجاجاً رسمياً إلى الاتحاد السعودي وذلك على إثر مشاركة اللاعب جاسر حامد الأمير لاعب شباب الهلال في اللقاء الذي أقيم في ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي وكسبه الهلال بهدفين مقابل هدف واعتمدت إدارة الأهلي على شهادة ميلاد اللاعب والشهادة المدرسية يذكر أن اللاعب من فئة المواليد من الجنسية السودانية.
وقد شارك في جزء من الشوط الأول قبل أن يخرج مصاباً ومصنف حسب شهادة الميلاد أنه لاعب فريق أول وتنتظر الإدارة الأهلاوية قرار الاتحاد السعودي.وفق “النادى”.
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