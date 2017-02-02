ألزم مركز التحكيم الرياضي اتحادَ كرة القدم السعودي بالسماح لنادي القادسية بتسجيل اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه بشكل مؤقت حتى يتم البت في القضية بشكل نهائي.
وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم الخميس أن هذا القرار يمنح الحق للاعب البرازيلي في المشاركة في اللقاءات المقبلة بدءا من صدور القرار، وحتى البت في القضية بشكل نهائي.
يشار إلى أن لجنة الاحتراف السعودية قد منعت تسجيل إلتون للقادسية على خلفية إصدارها قرارًا قبل أشهر بمنع اللاعب من اللعب في المملكة لمدة موسمين إلا بموافقة نادي الفتح، على خلفية مشكلة اللاعب والفتح التي بدأت الصيف الماضي.وفق “أخبار 24”.
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