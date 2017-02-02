يواجه دبلوماسي سعودي حكما بالسجن مدة قد تصل إلى عشرة أعوام مع دفع غرامة تقدر بـ1500 دولار بعد محاكمته بتهمة التحرش بموظفة في فندق بجزيرة سينتوسا بسنغافورة.
ودخلت محاكمة الدبلوماسي (39 عاماً) يوم أمس (الأربعاء) يومها الثامن، وأدانه فيها القاضي بالتحرش بموظفة (20 عاماً) متدربة في فندق كان يقيم فيه برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة في أغسطس الماضي.
وكان الدبلوماسي قد تفادى حبسه بدفع كفالة 20 ألف دولار، ومن المقرر أن يقدم محامو الدبلوماسي يوم غد (الجمعة) أمام المحكمة التماساً بطلب تخفيف الحكم بعدما رفض القاضي دفاعهم في وقت سابق بأن الموظفة تآمرت مع زملائها في الفندق لتوجيه تهم كاذبة للدبلوماسي للحصول على تعويضات.وفق “أخبار 24”.
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