أكدت السفارة السعودية لدى جمهورية مصر العربية، مساء اليوم (الخميس)، انتهاء المشكلة التي تسببت في احتجاز أربع مواطنات (أم وبناتها الثلاث) في مطار القاهرة الدولي بعد مشادة مع إحدى شرطيات المطار.
وأوضحت السفارة أن المواطنات الأربع غادرن مطار القاهرة على متن رحلة متجهة إلى مدينة الهفوف عند الساعة الثامنة وعشرين دقيقة من مساء اليوم.
وبيّنت أن المشكلة انتهت بعدما أقنع محامي السفارة الطرفين بالتصالح، وقررت الشرطية عدم تحرير المحضر الذي كانت مصرة عليه، لافتة إلى أن مستشار السفارة القانوني ورئيس قسم شؤون الرعايا ظلا على تواصل مستمر مع المواطنة منذ بداية المشكلة صباح اليوم حتى مغادرتها برفقة بناتها.وفق “أخبار 24”.
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