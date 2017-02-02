أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن استشهاد جندي بقطاع حرس الحدود في منطقة جازان، إثر انفجار لغم أرضي.
وقال المتحدث الأمني إنه أثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود التابعة لنقطة أمن حدودية متقدمة بمنطقة جازان بتنفيذ مهامها فجر اليوم الخميس، تعرضت لانفجار لغم أرضي نتح عنه إصابة العريف بحرس الحدود يونس محمد علي أبو راسين.
وأضاف أن الجندي فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى، وقد تم على الفور تنفيذ الإجراءات الأمنية الوقائية اللازمة.
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