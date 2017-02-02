يُعلن تعليم الخرج الضوابط والجدول الزمني لجائزة العثمان للآداء التعليمي المتميز (الدورة الثانية) برعاية رجل الأعمال محمد بن عبدالرحمن العثمان في نسختها الثانية بقيمة (200,000) ريال وذلك عملاً بتوجهات وزارة التعليم في تكريم المتميزين والمتميزات من المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي ولتعزيز توجهاتهم نحو تحقيق الإستدامة في التميز بما يحقق المخرجات التعليمية وقد وزعت الجائزة على عدة مراكز الفائز والفائزة بالمركز الأول يحصل على 50،000 ريال ، والفائز والفائزة بالمركز الثاني يحصل على 30,000 ريال ، والفائز والفائزة بالمركز الثالث يحصل على 20,000 ريال .
الجدير ذكره أن تعليم الخرج يُؤكد على إطلاع المعلمين والمعلمات وأخذ توقيعهم بالعلم وحث جميع المستهدفين على التسجيل والمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط ، والعمل على إستكمال وتوثيق الشواهد المحققة للضوابط وفق الدليل الفني للمعايير وإستكمال الملف الإداري للمعلم والمعلمة ورفع الملفات مع العلم أن آخر موعد لإستكمال الملفات هو يوم الخميس 1438/5/19هـ ، وأدناه الجدول الزمني لجائزة االعثمان للآداء التعليمي المتميز فئة المعلم/ة المتميز/ة متمنين للجميع التوفيق والسداد لما فيه خدمة الميدان التعليمي والتربوي .
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