أختتم اليوم الخميس مؤتمر ألزهايمر الدولي الثالث أعماله بجلسة رأسها الدكتور لؤي باسودان عضو الجمعية السعودية لمرض الزهايمر واستشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض .
وكان مؤتمر الزهايمر الذي استضافته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واستمرت فعاليته على مدى أربعة أيام من الاثنين 30 يناير وحتى 2 فبراير 2017م، قد حظي برعاية كريمة من الأمير أحمد بن عبدالعزيز (الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر”، ودشن حفل افتتاحه نيابة عن سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وتحدث في جلسة اليوم الأخير الدكتور سعيد الزهراني إستشاري بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام عن انتشار المشاكل السلوكية بين مرضى الزهايمر وطرق تقيميها، كما تم مناقشة ورقة عمل شارك بها الدكتور تيم المعيقل استشاري وأستاذ مساعد في علم الأعصاب بجامعة الملك سعود بعنوان “التدخلات العلاجية المتاحة”، وحول “تأثير المشاكل السلوكية على مقدم الرعاية” تحدثت في الجلسة الأخيرة للمؤتمر الدكتورة إرادة حمد مساعدة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز ، فيما تحدثت الدكتورة مها العطا استشاري طب العائلة، عضو اللجنة الوطنية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة الغربية حول الوضع القانوني لمريض الزهايمر.
وتطرقت الجلسة الأخيرة إلى النتائج والتوصيات والتي سيتم رفعها إلى الجهات العليا لإقرارها، ومن ثم الإعلان عنها وتشكيل فريق عمل لتفعيلها مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وتضمنت توصيات المؤتمر تأكيد المشاركين على أهمية استكمال تفعيل التوصيات في المؤتمرين السابقين للزهايمر، وكذلك توصيات المؤتمر الحالي، بما يضمن تطوير البرامج والخدمات المقدمة لمرضى الزهايمر.
من جهته، رفع المشاركون في مؤتمر الزهايمر شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما يوليه من اهتمام ومتابعة لمختلف شرائح المجتمع في المملكة، وللحفاوة الكريمة التي حظي بها المشاركون في المؤتمر، مؤكدين وافر تقديرهم، وعظيم امتنانهم للمملكة قيادة وشعباً لاحتضانها هذا المؤتمر العلمي الهام، الأمر الذي يجسد جهود المملكة نحو المضي قدماً في الحراك البحثي والعلمي بما يخدم مجتمعها.
كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وحضور ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي أثرى فعاليات حفل افتتاح المؤتمر، ولمجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر وعلى رأسهم سمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن الرحمن رئيس مجلس الإدارة، وسمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية، ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر.
وثمن المشاركون جهود الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، في سعيها لإيجاد مظلة تغطي مرضى الزهايمر محلياً وإقليمياً، واستحداث برامج للتوعية والتثقيف وتطوير سبل الرعاية للمرضى وتقديم الدعم لهم ولأسرهم.
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