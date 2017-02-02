أقدم شاب في الدمام على انتحال صفة موظف بإحدى الشركات الكبرى للتوصيل ليقوم بإركاب امرأة حتى ذهب بها إلى أحد الشوارع الضيقة فأوقف السيارة ليقوم بالاعتداء عليها واغتصابها، فيما تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ “سبق”، أنه تم استدعاء المرأة المعتدى عليها، حيث امت بالتعرف على المتهم وتمت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء.
وأبانت أن المتهم أوهم المرأة عند الوقوف عندها أنه موظف الشركة وقدم لها لتوصيلها، فقامت بالركوب معه وطلبت منه توصليها لأحد المستوصفات، فأخذ يتجول بين شارع وآخر إلى أن أوقف السيارة في أحد الشوارع الضيقة وحاول الرجوع للمقعد الخلفي فحاولت المرأة ضربه بآلة كانت بالسيارة فقام بالاعتداء عليها وحاولت الاتصال بالشرطة فأخذ الهاتف الجوال من يدها.
وتابعت المصادر: “المرأة كسرت نافذة السيارة للاستنجاد بالمارة فحاول مقيم مساعدتها إلا أن الشاب المتهم أسقطها من المركبة ولاذ بالفرار من الموقع”، مؤكدة أن المرأة المعتدى عليها تقدمت ببلاغ أمني من هاتفها بعد سقوطها من السيارة لتباشر الجهات الأمنية القضية، ويتم القبض عليه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج