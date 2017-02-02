أقدم شاب “مخمور” في محافظة فيفا بجازان على الخروج من منزله حاملاً سلاحا رشاشا وبدأ يطلق بشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة شخصين من المارة، حتى تمكنت الجهات الأمنية من السيطرة عليه.
وأوضحت مصادر أن شرطة محافظة فيفا تلقت بلاغا يفيد بتعرض مقيمين مترجلين لإصابة نتيجة إطلاق نار عليهما من شاب مخمور يحمل سلاحًا رشاشًا ويقوم بتهديد المارة.
وأضافت أنه مع وصول رجال الأمن تحصن الشاب بمنزله مهددًا من يقترب منه، فتم استدراجه والقبض عليه وبحوزته السلاح دون خسائر، وتمت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.وفق “أخبار 24”.
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