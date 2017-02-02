أكدت وزارة الصحة عدم صحة ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي حول أضرار اللقاحات والتطعيمات، نافية وجود أي أضرار لها على الجهاز المناعي، ومؤكدة على أهميتها في مكافحة الأمراض المعدية.
ونفت كذلك المزاعم التي تقول إن النظافة الشخصية قادرة على تحصين الجسم من الأمراض دون استخدام اللقاحات، نافية كذلك الادعاء بأن للقاحات أعراضا جانبية خطيرة، وأن لها علاقة بمتلازمة الموت المفاجئ للرضع.
وأكدت الوزارة على أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة، حيث إن الجراثيم المسببة للأمراض لا علاقة لها بمستوى النظافة، وإن الآثار الجانبية للقاحات إن وجدت فهي بسيطة ومؤقتة، وإن متلازمة موت الرضع المفاجئ غير مرتبطة بالتطعيمات، فهي تحدث حتى لو لم يتلقوا أي لقاحات.
وشددت الوزارة على عدم الانسياق خلف المعلومات المضللة، والالتزام بأخذ اللقاحات، خصوصاً مع انتشار البكتيريا المسببة لها في دول أخرى، مفيدة بأن اللقاحات تقوي الجهاز المناعي وتحفزه لمقاومة الأمراض المعدية.
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