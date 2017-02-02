أحبطت قوات حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة، محاولات تهريب كميات من الحشيش المخدر بلغت 368 كيلوجراما، وذلك بعدما رصدت الكاميرات الحرارية المهربين في عرض المياه الإقليمية السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن الكاميرات الحرارية التابعة لحرس الحدود، رصدت قاربا أثناء محاولة دخوله إلى المياه السعودية عبر حدود مسؤوليات قطاع جدة، ومن خلال المتابعة تم القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية.
وأضاف الحربي أن العملية نتج عنها إحباط تهريب ما مجموعه ٣٦٨.٥٥ كيلوجرام من الحشيش المخدر و ١٠٢٠٠٠ قرص إمفيتامين، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.وفق “أخبار 24”.
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