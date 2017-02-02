نفت الشؤون الصحية في محافظة الطائف، صحة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف رضيعة من داخل العناية المركزة للأطفال في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وذكر المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنه ليس هناك أي اختطاف لطفلة رضيعة كما يشاع، ولم يتم الإعلان عن حالة الطوارئ في المستشفى على الإطلاق.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع هاشتاق (#اختطاف_طفل_بمستشفى_الطائف)، دون أن يعرف الجميع ماهية وحقيقة هذا الوسم.وفق “صدى”.
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صحة الطائف تنفي اختطاف طفلة رضيعة من أحد المستشفيات
صحة الطائف تنفي اختطاف طفلة رضيعة من أحد المستشفيات
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
نفت الشؤون الصحية في محافظة الطائف، صحة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف رضيعة من داخل العناية المركزة للأطفال في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
نفت الشؤون الصحية في محافظة الطائف، صحة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف رضيعة من داخل العناية المركزة للأطفال في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
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