ذكرت مصادر أن برنامج “حساب المواطن” استثنى في تسجيل البيانات، العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط حتى ينتهي الرهن.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية” أن تسجيل السكن في هذه الحالة يكون وفق خانة إيجار، فيما تسجل الأراضي وتحتسب مثل العقارات شريطة أن تكون مسجلة في وزارة العدل.
وأبانت أن البرنامج يسجل كامل الراتب شاملا البدلات لموظفي القطاع العام والخاص، كما يسمح البرنامج للأبناء المتزوجين والساكنين مع والديهم بالتسجيل بشكل منفصل عن الأب.
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