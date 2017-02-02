رد رئيس نادي العين الإماراتي غانم الهاجري، على بيان نادي النصر بعد تعاقد النادي الإماراتي مع الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر السابق؛ حيث أكد أن ما جاء في البيان وما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية “معلومات غير صحيحة”.
وقال الهاجري في تصريحات لقناة “أبو ظبي الرياضية”، إنه بعد استقالة مدرب الفريق زلاتكو كان لدينا قائمة بأسماء مدربين لخلافته لم يكن بينهم زوران، لأننا كنا نعلم أنه مرتبط بعقد مع نادي النصر، وكثير من وكلاء المدربين تسابقوا إلينا لعرض مدربيهم كان من بينهم مدير أعمال زوران.
وشدد على أنه رد على وكيل أعمال زوران بأن الكرواتي مرتبط بعقد مع ناديه، لكن وكيله أكد لنا أنه تقدم باستقالته وأخطر ناديه بذلك، مشيراً إلى أنهم لم يتواصلوا مع المدرب الكرواتي إلا بعد تأكدهم أنه استقال فعلياً، ولم يكن هناك ما يدعو للاتصال بنادي النصر إلا إذا كان من باب الأخوة والعلاقات المتميزة.
من جانبه، أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش أنه كان لديه رغبة في تدريب العين لأنه يعتبره أقوى نادٍ في المنطقة، وأنه قدم استقالته ودفع الشرط الجزائي راتب شهرين، مشدداً على أن رحيله عن النصر كان لعدة أسباب من بينها رغبة عائلته بالتواجد في الإمارات، ولا علاقة له بعرض العين.
وفق “أخبار 24”.
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