تعرض الجندي أول يوسف أبو الراس لبتر قدمه اليسرى وبتر في أصابع يده اليسرى؛ إثر مقذوف حوثي فاجأه أثناء تأدية واجبه مرابطاً على الحدود الجنوبية، إلا أن ذلك لم يُضعف من عزيمته؛ حيث عبّر عن فخره في الدفاع عن الوطن.
وأكد يوسف أبو الراس، خلال لقائه عبر برنامج “فرسان الحزم” على قناة “الإخبارية”، أن ما قدمه لوطنه لا يساوي شيئاً مما قدمه الوطن لهم، وأن ذلك شرف له أن تبتر رجله وأصابعه في سبيل الذود عن الوطن.
وشدد أبو الراس على أنه لا أحد يستطيع أن يمس أمن الوطن بسوء وزملاؤه على الحدود مرابطون للدفاع عنه بأرواحهم، مؤكداً أن معنوياتهم مرتفعة وأنه يتمنى العودة لمواجهة العدو مجدداً وتلك أمنية كل جندي مصاب موجود في المستشفى، مشيراً إلى أن والدته وأهله سعداء وفخورون بإصابته دفاعاً عن وطنه.
وفق “أخبار 24”.
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