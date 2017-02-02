أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية الدكتور نايف الصبحي أن الوزارة أسقطت نحو 33 ألف مستفيد من الضمان؛ عقب ثبوت امتلاكهم سجلات تجارية.
وأوضح الصبحي وفقاً لما أوردته “الاقتصادية”، أن عدد محدثي بياناتهم بلغ حتى الآن نحو 610 آلاف، فيما لم يقم نحو 110 آلاف بتحديث بياناتهم، لافتاً إلى أن المواطنين العاملين في شركات الأجرة عبر تطبيقات “أوبر” و”كريم” لا يسقطون من الضمان الاجتماعي؛ بسبب تفاوت دخلهم اليومي.
وبيّن أن الوزارة تقوم بعمل تتبع مستمر لدخول مستفيدي الضمان، وكذلك رصد العقارات المسجلة باسم المستفيد في كل شهر.
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