تفاعلت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مع تغريدة للحساب الرسمي لبرنامج “في المرمى” على موقع “تويتر”، يتحدث فيها عن حركة انتشرت في الملاعب السعودية لتقليد تعاطي مخدر الحشيش، ما دعاها لمطالبة البرنامج بالتوعية ضد هذا المخدر.
وكان حساب برنامج “في المرمى” قد غرد قائلاً: ” دا ب فرحة الحشيش التي انتشرت في الملاعب السعودية، هل توقف؟”.
ورد حساب مكافحة المخدرات على التغريدة بالقول: “يتطلب الأمر إعداد تقرير تبينون فيه خطر تقليد هذه الحركة على فئة النشء، واستنكارها باعتبار مصدرها ممن يدعون إلى تعاطي مخدر الحشيش”، متوعدة كل مَن يدعو إلى تعاطي الحشيش باتخاذ كل الإجراءات النظامية، سواء أفراداً أو مؤسسات.وفق “أخبار 24”.
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