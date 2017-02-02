طالب سفير مصر لدى الرياض ناصر حمدي، المصريين العاملين بالمملكة بتحويل 90 دولاراً شهرياً لحساباتهم الخاصة في مصر من أجل دعم الاقتصاد المصري.
وبيّن حمدي، خلال استقباله أبناء الجالية المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وفقاً لـ”اليوم السابع”، أن الهدف من المبادرة هو تحقيق عائد من الخارج إلى الاقتصاد المصري يصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.
وكان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري، قد طالب في أكتوبر الماضي حكومة بلاده بالاتفاق مع دول الخليج لاستقطاع 30 % من رواتب المصريين العاملين فيها، وذلك لحل أزمة “الدولار” التي تعانيها مصر.
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