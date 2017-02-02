وقعت مضاربة جماعية داخل مسجد بقرية شمران التابعة لمحافظة القنفذة بين 6 أشخاص، استخدمت فيها الخناجر والسكاكين، ما أدى إلى تعرض أحدهم للطعن ونقل إلى للمستشفى.
وأوضح الناطق باسم شرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن عناصر مخفر سبت شمران باشروا بلاغاً حول وجود مضاربة، وبعد مباشرة الموقع تم القبض على 6 أشخاص شاركوا في المضاربة، وأحيلت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وأضاف أن الشخص المصاب تعرض لطعنة قوية نقل على إثرها لمستشفى جنوب القنفذة وحالته الصحية مستقرة، فيما كشفت مصادر أن خلافاً على قطعة أرض بين الأشخاص الستة كان سبباً لنشوب المضاربة.وفق “أخبار 24”.
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