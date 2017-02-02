جذبت صورة التقطت مساء أمس (الأربعاء)، في افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) في الرياض، الأنظار لما أظهرته من تعاضد وتآخٍ بين خادم الحرمين الشريفين وأخويه أمير الكويت وملك البحرين.
وعبرت الصورة بشكل لافت عن ذلك التعاضد والتآخي، ليس فقط في التحام القادة الثلاثة معًا، خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والذين أمسكوا بأيدي بعضهم يشدون عليها، لكن في تعبيرات الوجوه والتقارب، التي عكست ما في القلوب من مشاعر الأخوة الصادقة.
يذكر أن خادم الحرمين افتتح مساء أمس (الأربعاء) مهرجان الجنادرية، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، وكان برفقته أمير الكويت وملك البحرين، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين.وفق “أخبار 24”.
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