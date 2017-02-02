أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (الأربعاء) أمراً ملكياً يقضي بتعيين حمد بن خلف الراشد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 97
التاريخ : 4 / 5 ِ/ 1438 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 96 ) بتاريخ 4 / 5 / 1438 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبناءّ على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / حمد بن خلف الراشد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
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