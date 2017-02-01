أصدر نادي النصر، اليوم (الأربعاء)، بياناً يعلق فيه على توقيع نادي العين الإماراتي مع مدرب النصر السابق الكرواتي زوران ماميتش، معبراً عن استنكاره لتعامل نادي العين مع نادي النصر بتجاهل رغم ما تسبب به تفاوض العين مع المدرب من إرباك لمسيرة النادي وتعطيل للجهود المبذولة من بداية الموسم.
وقال النادي إنه لم يتلق أي اتصال أو خطاب من نادي العين، رغم تأكيد رئيسه غانم الهاجري على حرصه على العلاقات مع الأندية الشقيقة، وأنه سيوضح موقفه وموقف ناديه لإدارة النصر، متابعاً بأن الأضرار التي حدثت للنصر بسبب هذه التصرفات لا تقبل أي تعويض.
وشدد نادي النصر في بيانه على أن التفاوض مع مدربه السابق وسط الموسم ثم التعاقد معه بعد ذلك تصرف لا يليق بنادي العين، ولا ينتمي لأخلاقيات الرياضة وجميع المهن التي تسمو بالمنافسة الرياضية، ولا لأدبيات العلاقات الأخوية التي تقدم فيها الروابط الثابتة على المصالح الطارئة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج